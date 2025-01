Krise der Jugendämter: Landespolitiker fordern Konsequenzen

Landesfamilienministerin räumt "große Herausforderungen" ein

Die für Kinder und Jugendliche zuständige Landesministerin Josefine Paul (Grüne)

Mit dem Landeskinderschutzgesetz habe Nordrhein-Westfalen den Kinderschutz "strukturell gestärkt und unterstützt die Kommunen und Jugendämter bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe" , sagte Familien-, Kinder- und Jugendministerin Josefine Paul (Grüne) auf WDR -Anfrage. Man wisse um "die großen Herausforderungen" , vor denen die Kinder- und Jugendhilfe stehe.

Der Fachkräftemangel treffe die Jugendämter, "wie auch die vielen anderen Bereiche in den Sozial- und Erziehungsberufen, sehr stark" . Mit der sogenannten Vertiefungsspur für künftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Allgemeinen Sozialen Dienst will Paul "bereits im Studium den Praxistransfer" stärken und Studierende früh an die Arbeit der Jugendämter heranführen.

