Seit Jahresbeginn steigt die Anspannung bei Umweltschützern und Waldbesetzern im Rheinischen Revier: Seit dem 01. Januar gilt der neue Hauptbetriebsplan für den Tagebau Hambach. Der sieht erstmals explizit vor, dass RWE die so genannte Manheimer Bucht abgraben darf. Durch die würde der Tagebau Hambach nach Süden erweitert. RWE will dort Material abbauen, um damit an anderen Stellen im Tagebau Böschungen aufzuschütten.