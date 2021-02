Schule in Pandemiezeiten: Eltern sorgen sich um Wissenslücken

Für Schüler und Schülerinnen war es ein chaotisches Corona-Jahr. Mit dem ersten Lockdown passierte, was sich manch ein Mädchen oder Junge nie hätte träumen lassen: Die Schulen wurden einfach geschlossen. Schnell rappelten sich Lehrer und Schulleitungen auf, eilig wurden Konzepte für Distanzunterricht entwickelt. Was mal besser, mal weniger gut klappte und sich irgendwo zwischen einmal wöchentlich verteilten Arbeitsblättern und gut funktionierenden Videoleitungen bewegte.

Unterm Strich haben Schüler in NRW so fast drei Monate richtigen Schulunterricht verpasst. Die Landeselternschaft NRW sehe das mit großer Sorge, sagte deren Vorsitzende Jutta Löchner am Mittwoch. Um einschätzen zu können, wie groß die Wissenslücken der Kinder und Jugendlichen mittlerweile sind, hatte der Verband eine nicht repräsentative Umfrage bei Schulleitern und Eltern an Gymnasien gestartet. 230 Schulen und 41.000 Eltern nahmen daran teil.

Eltern wollen Untersuchung der Wissenslücken