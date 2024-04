Landtag debattiert Razzia zu mutmaßlichem Schleuserring

Lautes Gelächter, als die Abgeordnete Enxhi Seli-Zacharias (AfD) am Rednerpult im Plenum steht. Sie spricht von " Korruptionserschütterungen ", welche " verheerend für das Ansehen des Staates " seien. Solche Anschuldigungen ausgerechnet von der AfD , so die Reaktion in den anderen Fraktionen. Doch inhaltlich hatten CDU , Grüne, SPD und FDP wenig beizutragen zu den ernsten Vorwürfen.

Im NRW -Landtag ging es am Donnerstagvormittag um die Großrazzien der vergangenen Woche gegen ein mutmaßliches Netzwerk, das wohlhabenden Ausländern vor allem aus China illegal Aufenthaltsgenehmigungen in Deutschland verschafft haben soll. Die AfD hatte die Debatte beantragt. CDU, Grüne, SPD und FDP nutzten ihre Redezeit hauptsächlich, um der AfD Korruption in den eigenen Reihen vorzuhalten. Immer wieder wurde auf den Europawahl Spitzenkandidaten Maximilian Krah verwiesen, der sich von einem engen Mitarbeiter wegen Spionageverdachtes in dieser Woche trennen musste.