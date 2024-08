Gedenktag für die Opfer der Sklavenarbeit: Arbeitsausbeutung in NRW

Als Lisa, Tom und die anderen, wie wir sie hier nennen, damals in Brasilien angeheuert wurden, hatten sie keine Ahnung. Man versprach ihnen mindestens dreimal so viel Gehalt und die Chance, in Europa zu leben – was damals sehr verlockend klang. Lisa verkaufte, was sie besaß und lieh sich Geld, um das Ticket nach Portugal zu bezahlen. In Portugal angekommen, bekamen sie alle eine Aufenthaltserlaubnis und konnten durch das Schengener Abkommen nach Deutschland einreisen. Ein Schlupfloch, was die Verantwortlichen anscheinend zu nutzen wussten.

Eine Taktik: Abschottung durch Isolation

Handyaufnahmen von "Tom" bei Putzarbeiten

In Deutschland angekommen, wurden alle im hinteren Anbau einer Dienstleistungsfirma in Leverkusen untergebracht. Isoliert, ohne wirklichen Anschluss an das gesellschaftliche Leben in Deutschland, sprachlich nur im eigenen Raum unterwegs. Von hier aus wurden alle Arbeiter und Arbeiterinnen dann immer zu verschiedenen Einsätzen geschickt, in ganz NRW : Reinigungsarbeiten in Büros in Köln, in Supermärkten in Lindlar, andere arbeiteten auf Baustellen in Düsseldorf.

Falsche Verträge, die Hälfte des Mindestlohns oder gar kein Geld

Für ihre Arbeit als Reinigungskraft bekamen Lisa und Tom zu Beginn sechs Euro pro Stunde. Nach einiger Zeit folgten Ausreden, irgendwann Wutausbrüche, warum kein Geld mehr gezahlt werden könne. Anderen wurden zwölf Euro versprochen, sie sahen keinen einzigen Cent. Lisa und Tom hatte man Verträge ausgestellt, die nicht dem deutschen Arbeitsrecht entsprachen. Doch woher sollten sie das wissen? Woher sich mit deutschen Gesetzen auskennen? Alle Verantwortlichen schwiegen dazu und ließen sie und alle anderen im Dunkeln.

"Tom" im Interview

" Das ist doch die Definition von Sklavenarbeit! ", findet Tom, der das alles selbst erleben musste.

Einschätzung von Expertenseite

Genau diese Faktoren: Im Unwissen lassen, abkapseln, damit man sich nicht selbstständig macht und das gezielte Kreieren oder Ausnutzen einer Zwangslage, fällt unter anderem laut der Servicestelle gegen Arbeitsausbeutung, Zwangsarbeit und Menschenhandel in den Bereich der Arbeitsausbeutung und der Zwangsarbeit. Und eventuell sogar auf Menschenhandel.

Monatelange Spurensuche und immer mehr Betroffene

WDR-Reporterin Rachel Pratt trifft brasilianische Bauarbeiter in ihrer Unterkunft an