Über die Bedeutung der Zahl gibt es hingegen verschiedene Ansichten und Diskussionen - am Freitag nun auch im Landtag NRW. Die AfD hatte eine Aktuelle Stunde zum Thema beantragt. Dabei warf ihr Fraktionschef Markus Wagner der Landesregierung Versagen im Kampf gegen Clankriminalität vor, aber auch Vertuschung und Verheimlichung. Denn Clans etwa aus Syrien oder dem Irak würden im Lagebild überhaupt nicht erfasst, die veröffentlichten Zahlen deswegen nicht stimmen, so sein Vorwruf.

Vom Dunkel- ins Hellfeld

Dass die Aussagekraft der Zahlen problematisch sei, betonte auch Christos Katzidis (CDU), allerdings nicht im Sinne der AfD: "Es gibt ein Hellfeld. Das sind die Straftaten, die den Sicherheitsbehörden bekannt werden" , führte Katzidis aus. "Und es gibt ein Dunkelfeld. Das sind alle Straftaten, die den Sicherheitsbehörden nicht bekannt werden. Wenn jemand durch die Gegend läuft und behauptet, wir hätten einen erheblichen Kriminalitätsanstieg, dann kann das keiner valide und nachweislich sagen" , erklärte er.

Delikte wie Menschenhandel oder Schleuserkriminalität seien Delikte, die mit der guten Arbeit der Polizei vom Dunkelfeld ins Hellfeld verschoben werden. Der Polizei attestierte er deswegen "herausragende Arbeit" in diesem Bereich.

Strategie der "1.000 Nadelstiche"

"Ja, noch immer gibt es diese Kriminalität in Nordrhein-Westfalen, denn Probleme, die über Jahrzehnte gewachsen sind, lassen sich nicht in wenigen Jahren wegradieren" , bekannte Sozialminister Karl-Josef Laumann ( CDU ), der Innenminister Herbert Reul in der Debatte vertrat. Der bisherige Kampf trage aber Früchte: "Nordrhein-Westfalen ist schon längst kein Selbstbedienungsladen für Clankriminelle mehr" , so Laumann.

In seinen Ausführungen verwies er auf die Strategie der "1.000 Nadelstiche" im Kampf gegen die Clankriminalität, betonte aber auch die Bedeutung ausreichender Finanzmittel der Ermittlungsbehörden sowie eine Stärkung der Prävention.

Der Schlüssel zum Erfolg ist die Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern und anderen Behörden. Karl-Josef Laumann

Von einer "bitteren Bilanz" sprach hingegen die SPD -Opposition. Polizei und Justiz seien in NRW nicht ausreichend im Kampf gegen Clankriminalität gewappnet. "Laut Expertenschätzung braucht es allein zur wirksamen Bekämpfung der organisierten Kriminalität und Clankriminalität über 1.000 zusätzliche Beamtinnen und Beamte. Diese Stellen fehlen bereits seit vielen Jahren", kritisierte Benedikt Falszewski (SPD).