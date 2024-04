Kommentar: Herbert Reul - der Sheriff ist gescheitert

"Aber was soll’s? Gut, dass mal einer die Kriminalität in den Griff kriegt!" So ging die Argumentation vieler Reul-Fans jahrelang.

Mehr Straftaten als je zuvor in Reuls Amtszeit

Das Problem ist nur: Das stimmt nicht.

2023 ist die Kriminalität in Nordrhein-Westfalen weiter angestiegen.

Nie in Reuls Amtszeit gab es so viele Straftaten wie zuletzt.