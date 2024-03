Ausländerkriminalität: Reuls Vorgriff auf Kriminalstatistik löst hitzige Debatte aus

Die Zahlen, die NRW-Innenminister Herbert Reul am Dienstagabend bekannt gegeben hat, sorgen für Aufregung: Bei den 2023 in NRW ermittelten Tatverdächtigen ist der Anteil von Personen ohne deutschen Pass im Vergleich zum Vorjahr angestiegen - um 10,4 Prozent. Allerdings ist auch der Anteil Nichtdeutscher an der Gesamtbevölkerung NRWs angestiegen.

2013 lebten 1,7 Millionen Ausländer in Nordrhein-Westfalen, sagte Reul. 2022 waren es mehr als 2,8 Millionen. Allein 2022 seien 227.000 Ukrainer nach NRW gezogen, sagte Reul.