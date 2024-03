Ausländerkriminalität: Viele Täter von Gewalterfahrungen geprägt

Kriminalbeamter: Komplexe Probleme

Das Problem hinter diesen Zahlen sei vielschichtig, sagt Oliver Huth vom Bund Deutscher Kriminalbeamter NRW. Gerade junge Männer, die als Flüchtlinge in Deutschland sind, stünden oft unter hohem Druck: Viele müssten beispielsweise die Kosten für ihre Schleusung nach Europa zurückzahlen und obendrein die Familien in ihrer Heimat unterstützen. Der Unterhalt nach dem Gesetz reiche aber nur für das eigene Auskommen. " So können sie also entweder Geld sparen, illegal arbeiten oder sich dem Diebstahl hingeben."

Entwicklungsdefizite im Patriarchat

Oliver Huth, Bund Deutscher Kriminalbeamter NRW

Beim Thema Gewalt komme ein anderer Punkt hinzu: "Junge Männer aus dem arabischen Raum werden überwiegend im Patriarchat erzogen" , sagt Huth. Das habe Folgen: Sie müssten ihren Platz in der Rangfolge der Familie erkämpfen, " nach oben bücken, nach unten treten".

Oftmals spiele bei der Erziehung Gewalt eine Rolle, außerdem sei die Sozialisation dieser Jungen eingeschränkt: " Als Mann können sie nicht entscheiden, wie sie sich entwickeln wollen, sie müssen das machen, was das Oberhaupt der Familie vorgibt. " So entstünden Entwicklungsdefizite, die sich auch im Umgang mit Konflikten äußerten, sagt Huth - etwa bei den Themen Gewalt, Gleichstellung, Akzeptanz der Frauen.

"Großes Integrationsproblem"