Herbert Reul bleibt sich treu. Seit fast sieben Jahren nimmt der CDU-Mann an der Spitze des Innenministeriums kein Blatt vor den Mund. Klartext reden, das ist sein Markenzeichen. Dabei ist er auch schon mal übers Ziel hinausgeschossen. Aber Reul hat sich zu einer festen Größe in der Landespolitik gemacht, für einen Fachminister ist er ungewohnt populär. Auch seine Partei weiß, was sie an ihm hat.

Jetzt wagt er sich weit aufs Wasser. Anstatt auf die offizielle Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik zu warten, geht er vorab von sich aus an die Öffentlichkeit. „Wir müssen über Ausländerkriminalität sprechen“, sagt er. Denn die Zahlen sind deutlich. Nichtdeutsche Tatverdächtige, so weist es die Statistik aus, sind überproportional vertreten.