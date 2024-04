Zahl der registrierten Straftaten in NRW nimmt zu

In Nordrhein-Westfalen wurden 2023 rund 1,4 Millionen Straftaten gezählt. Das war ein Anstieg um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie Innenminister Herbert Reul ( CDU ) am Mittwoch mitteilte. 2023 gab es sieben Prozent mehr Gewaltdelikte. 54,2 Prozent aller Straftaten seien aufgeklärt worden - laut Reul die beste Aufklärungsquote seit 1962.

In anderen Bundesländern sei die Zahl der Straftaten teils stärker angestiegen, sagte Innenminister Reul. Die NRW-Polizei liefere gute Arbeit ab. Den Anstieg bei den Ladendiebstählen (plus 24,9 Prozent) nannte der Minister "irre viel" . Besorgt zeigte sich Reul auch über den weiteren Anstieg von Gewalt: "Gewalt darf Anstand und Respekt voreinander nicht verdrängen."

Anstieg bei vielen Delikten

Einen Anstieg verzeichnete die Polizei außerdem bei Wohnungseinbrüchen (plus 15 Prozent), Raubdelikten (plus 12 Prozent), Rauschgiftkriminalität (plus 4,8 Prozent), Körperverletzungen (plus 4,4 Prozent), Sexualdelikten (plus 3 Prozent) und Fällen häuslicher Gewalt (plus 2,8 Prozent).