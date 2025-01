Es wird weiter gezerrt und gezankt um die Frage, wer die Verantwortung dafür trägt, dass bei der Sanierung der Staatskanzlei in Düsseldorf offenbar nicht alles sauber zugegangen ist. In einer aktuellen Stunde am Freitagmorgen im Landtag warfen sich die Vertreter der Parteien erneut Schuldzuweisungen an die Köpfe.

Im Zentrum der Kritik steht der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NordrheinWestfalen - und der zuständige Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU). Der gab sich verbindlich: Die Landesregierung habe alles dazu beigetragen, bei der Aufklärung größtmögliche Transparenz zu schaffen. Er verwies auf einen vorgelegten "Fünf-Punkte-Plan" . Dazu gehöre, dass eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Untersuchung beauftragt worden sei.