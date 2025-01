Geht vom Finanzminister eine "Verdunklungsgefahr" aus?

Laut Darstellung des Finanzministeriums wurde der Staatssekretär des Hauses bereits Ende Oktober 2023 über die Verdachtsfälle und die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen informiert. Sein unmittelbarer Vorgesetzter, Finanzminister Optendrenk, gab an, erst durch die Eilmeldungen in den Medien von den Vorgängen erfahren zu haben. Am 14.01.2025 fanden unter anderem in den Geschäftsräumen des BLB Durchsuchungen der Polizei statt. Stefan Zimkeit ( SPD ) und Ralf Witzel ( FDP ) wollten wissen, warum der Staatssekretär nicht den Minister informierte.

Marcus Optendrenk schilderte daraufhin den standardisierten Informationsweg im Ministerium: Er reiche von der Innenrevision des BLB über die Innenrevision des Finanzministeriums, über die Abteilungsleitung zum Staatssekretär. "Um Verdunklungsgefahr zu vermeiden, werden andere bewusst nicht informiert." Die Opposition hakte erneut nach.

Optendrenk entgegnete, dass das standardisierte Verfahren eingehalten wurde, " ist etwas, das uns ehrt " und schlussfolgerte: "Ich halte das für ein absolutes Qualitätsmerkmal." Staatssekretär Dirk Günnewig (CDU) konnte zur Informationskette im Ministerium nicht in der Sitzung befragt werden, denn er nahm nicht teil.

Bericht der Innenrevision des BLB: Ausweitung des Skandals?

Im Ausschuss ging es auch immer wieder um Verfahrensfragen, also welche Informationen öffentlich sind und welche vertraulich. So wurde den Ausschuss-Mitgliedern gestern Abend in einer vertraulichen Mail auch der 75-seitige Bericht der Innenrevision des BLB zugeschickt. Finanzminister Optendrenk hatte keine Bedenken, diesen Bericht künftig auch öffentlich zu machen.

Der Kölner Stadt-Anzeiger meldet unter Berufung auf diesen (noch) nicht öffentlichen Bericht, dass das beschuldigte Architekturbüro "noch weitere Aufträge im Zusammenhang mit der Staatskanzlei ohne Ausschreibung überlassen worden sein" sollen. Dazu gehörten die Verantwortung für die Instandhaltung, die Fassadendämmung sowie der Bereich " Nutzerwünsche ". Konkurrenzangebote seien nicht eingeholt worden. All das habe eigentlich ausgeschrieben werden müssen. Nicht auszuschließen sei, dass dadurch "weitere finanzielle Unregelmäßigkeiten und politische Verantwortlichkeiten" zutage treten könnten.

Fünf-Punkte-Plan des Finanzministeriums

Im Ausschuss legte Finanzminister Optendrenk den Abgeordneten auch einen " Fünf-Punkte-Plan " vor, der als Reaktion auf die Korruptionsermittlungen umgesetzt werde. Dazu gehört die Beauftragung einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungskanzlei. Sie soll " alle internen Kontrollmechanismen und Compliance-Systeme des BLB NRW " überprüfen. Die Jahresabschlüsse des BLB werden zudem einer erneuten Prüfung unterzogen. Die BLB-interne Prüfung wird auf alle Projekte des landeseigenen Betriebs ausgeweitet und die Führungskräfte erhalten eine Sonderschulung.

Und es wurden " personalrechtliche Sofortmaßnahmen " ergriffen: Für alle Beschuldigten des Landesbetriebs wurde der BLB-Systemzugang gesperrt, eine beschuldigte Person wurde freigestellt, die anderen " umgesetzt ".

Knapp zwei Stunden dauerte die Befassung mit diesem Tagesordnungspunkt im Haushaltsausschuss. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Finanzminister Optendrenk sicherte den Abgeordneten zu, ihnen " so schnell wie möglich " alle relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen.

Zum Hintergrund: Die Staatskanzlei, die Sanierung und die Verdachtsfälle

Das Gebäude, in dem die NRW-Staatskanzlei untergebracht ist, das " Landeshaus Düsseldorf " gehört dem landeseigenen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB). Die Staatskanzlei ist Mieterin. 2017 entschied der damalige NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), dass die Staatskanzlei ins Landeshaus umzieht.