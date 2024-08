Landesrechnungshof schlägt Alarm wegen NRW-Haushaltslage

"Landeshaushalt – konsolidieren – jetzt!" Mit dieser Überschrift hat der Landesrechnungshof die NRW-Haushaltspolitik kritisiert. In dem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht 2024 der unabhängigen Behörde wird nicht mit Mahnungen und Forderungen an das Land gespart.

Brigitte Mandt, Präsidentin des Landesrechungshofs NRW

Der Landeshaushalt steht laut Rechnungshof "erheblich unter Druck" . Zum vierten Mal in Folge habe sich der Schuldenstand des Landes auch in 2023 durch die Aufnahme von Notlagenkrediten erhöht - auf einen neuen Rekordwert von 164,6 Milliarden Euro. "Diese Verschuldung kommt Nordrhein-Westfalen teuer zu stehen" , sagte die Präsidentin des Landesrechnungshofs, Brigitte Mandt. Sie verwies etwa auf Belastungen durch Zins- und Tilgungskosten.

Die Pro-Kopf-Verschuldung sei – auch im Vergleich zu den meisten anderen Flächenländern – weiterhin sehr hoch. Allerdings stieg sie 2023 im Vergleich zum Vorjahr nur leicht um acht Euro auf 9.070 Euro. Der Bericht 2024 bezieht sich auf Prüfungen im Geschäftsjahr 2023.

Landesregierung soll Geld effizienter verwenden