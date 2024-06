Fachkräftemangel bleibt Herausforderung in NRW

Die Bundesagentur für Arbeit verwies in dem Zusammenhang auf den Fachkräftemangel hin, besonders in Sozialberufen, IT - und beratenden Berufen. "Demgegenüber stehen rund 195.000 Fachkräfte und davon allein 60.000 geflüchtete Menschen, die in NRW derzeit arbeitslos gemeldet sind" , teilte Roland Schüßler von der NRW-Regionaldirektion mit. "Die Herausforderung für Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist es, dass wir auf keine Fach- und Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt verzichten können und konsequent auf die Förderung von Qualifizierung und Weiterbildung setzen müssen" , so Schüßler.