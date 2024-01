Es ist laut in der riesigen Produktionshalle des Unternehmens "Zinq" in Gelsenkirchen. Ein Mitarbeiter der Zinkerei manövriert mit einem Joystick eine Stahlkette, die von der Decke hängt. Daran befestigt sind meterlange Stahlplatten, die langsam in ein Becken mit einer dampfenden Zink-Lösung eintauchen.

Zink-Becken müssen ständig 450 Grad heiß sein

Nach genau zwölf Minuten hebt sich der tonnenschwere Koloss aus der Schmelze, die Stahlplatten für den Fahrzeugbau sind vollständig mit Zink überzogen. Die silberne Masse sorgt dafür, dass der Stahl nicht rostet. " Wir haben eine Schmelze, die 365 Tage im Jahr auf einer Temperatur von 450 Grad gehalten werden muss ", erklärt Produktionsleiter Thomas Wolf.

Zinkerei frisst Millionen Tonnen Kilowattstunden

Produktionsleiter Wolf (l.) und Geschäftsführer Baumgürtel in der Produktion

Die Produktion allein am Standort Gelsenkirchen verschlingt 10 Millionen Kilowattstunden Energie im Jahr. Zum Vergleich: Ein Vier-Personen-Haushalt in Deutschland kommt durchschnittlich auf 4.500 Kilowattstunden. Ein Teil kommt aus Erneuerbaren wie Solar- und Windenergie. Deshalb macht sich "Zinq"-Chef Lars Baumgürtel auch Sorgen, denn es gibt einige wenige Tage, an denen die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht.