Der Applaus für Merz in Bochum ist höflich, aber nicht frenetisch. In der anschließenden Diskussion spricht Arndt Küpper, Betriebsratsvorsitzender bei Clariant in Oberhausen, den CDU -Chef auf dessen Vergangenheit bei Blackrock an.

Skepsis bei Arbeitszeitplänen

Kritik äußert Küpper am Plan der CDU , im Arbeitszeitgesetz die Tagesarbeitszeit auf eine Wochenarbeitszeit umzustellen. "Da braucht es starke Gewerkschaften für, und die haben wir nicht in allen Bereichen." Dann könnten sich die Unternehmen durchsetzen. Darüber müsse man noch kontrovers diskutieren, so Küpper.

ThyssenKrupp Steel Betriebsratschef Tekin Nasikkol lud Merz nach Duisburg ein

Die Merz-Aussage zu Wasserstoff fällt im Dialog mit ThyssenKrupp Steel Betriebsrat Tekin Nasikkol. Eindringlich fordert er Merz auf, sich für Erhalt von Industriearbeitsplätzen einzusetzen. Der Industriestandort stehe an einem "Kipppunkt" . Es gehe allein im Stahlbereich um 450.000 Arbeitsplätze. Nasikkol forderte "jetzt sofort Hilfe" wegen hoher Energiekosten und Konkurrenz durch "Billigstahl" aus China. Merz sagte zu, sich zu kümmern - und nahm eine Einladung nach Duisburg an.