Konjunkturbericht: Aufschwung in NRW noch nicht in Sicht

Um 0,3 Prozent wird die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr in NRW zurückgehen. Das hat das RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung errechnet. Im März waren die Wissenschaftler für NRW noch von einer Stagnation ausgegangen. Bundesweit liegt der Rückgang nur bei 0,1 Prozent.

Für NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) ist damit klar: "Der Weg aus der Energiekrise bleibt steinig." Am Freitag stellte sie den Konjunkturbericht in Düsseldorf vor. Demnach liegen die Gründe für die schlechte Entwicklung in der hohen Inflation sowie dem Anstieg der Energiekosten. Die Wirtschaft Nordrhein-Westfalens wäre im vergangenen Jahr durch die stark gestiegenen Energiepreise deutlich stärker belastet als die deutsche Wirtschaft insgesamt, heißt es im Bericht.