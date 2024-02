NRW-Wirtschaft mit schwierigem Start ins Jahr - Erholung ist aber in Sicht

Die Konjunktur in Nordrhein-Westfalen ist in den ersten beiden Monaten des Jahres noch nicht wieder richtig in Fahrt gekommen. Die internationale Lage - die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten - sowie Lieferengpässe und die Sorge um den Haushalt des Bundes haben die wirtschaftliche Entwicklung gebremst, sagte NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur bei der Vorlage des Konjunkturberichts des RWI-Leipniz-Instituts in Düsseldorf.

Erholung in Sicht

Für den weiteren Verlauf des Jahres sind die Experten des Instituts aber verhalten optimistisch. Sie rechnen mit einem Wirtschaftswachstum für NRW von 0,3 Prozent. Für ganz Deutschland werden 0,5 Prozent erwartet. Das wäre eine deutliche Verbesserung zum Vorjahr. 2023 war die NRW-Wirtschaftsaktivität noch um 1,1 Prozent zurückgegangen.