Cyberangriff: Profi-Hacker erhebt schwere Vorwürfe gegen Südwestfalen-IT

Rückstand bei Digitalisierung und IT-Sicherheit in Behörden

Dass Kommunen ihre IT-Struktur und damit auch die digitale Sicherheit auslagern, sei problematisch, meint Forensiker Karsten Zimmer, der häufig von Unternehmen beauftragt wird, ihre Sicherheitsmaßnamen auf die Probe zu stellen und als Test in Netzwerke einzubrechen. "Für den Hacker ist es natürlich viel, viel einfacher, eine Institution, ein Unternehmen anzugreifen, als hunderte Kommunen anzugreifen."

Es brauche strengere Kontrollen der IT-Firmen: " Die Dienstleister müssten zertifiziert werden, sie müssten sich auch Hilfe holen. " Einen großen Fehler sehe er in Systemhäusern, die alles aus einer Hand liefern. "Das heißt, das Systemhaus liefert Hard- und Software, macht Beratung und bietet gleichzeitig Sicherheitsberatung an."

Stattdessen, so meint Zimmer, brauche es externe Beratung in puncto Sicherheit. So könnten etwa Hackerangriffe simuliert und Schwachstellen erkannt werden, bevor Kriminelle ganze Regionen digital lahm legten.

Digitalisierung als riesige Aufgabe kleiner Kommunen

Martin Hoffmann (SPD), Bürgermeister

Martin Hoffmann ist Bürgermeister von Leopoldshöhe in Ostwestfalen-Lippe, davor war er Professor für Informatik. Er weiß, wie schwierig die Digitalisierung für kleinere Kommunen ist. Alles selber zu machen ginge kaum, alles abzugeben sei aber auch schwierig. Es brauche " die nötige Mitte zwischen zentralisiert und dezentralisiert. Da sind Rechenzentren genau das Richtige, nicht jede Kommune für sich und eben auch nicht nur der eine große Anbieter. "

Allerdings müsse es auch klare Grenzen geben, wer welche Dinge digital bearbeitet: " Also ein kluger Ansatz ist aus meiner Sicht, dass man diese Daten, die die Kommunen haben, auch wirklich in staatlicher Hand behält. Und dass wir die auf unseren Rechenzentrum vorhalten, damit wir physikalisch drankommen, wenn es dann wirklich mal hart auf hart kommen sollte. "

Ina Scharrenbach (CDU), Digitalministerin

Das Land will die Kommunen bei der Digitalisierung besser unterstützen. Dafür ist laut Digitalministerin Scharrenbach wichtig, erst einmal eine Abfrage bei den Kommunen zu machen: "Wer hat was im Einsatz? Wer ist schon wie weit in der Digitalisierung?" So könne man passgenau die Digitalisierung vorantreiben. In ersten Arbeitsprozessen sei das bereits passiert, aber "das brauchen wir im Grunde auch für jedes andere Verfahren, damit wir ein gemeinsames Verständnis davon haben. Wo läuft es gut? Wo läuft es nicht gut?" . Doch das, so Scharrenbach, werde dauern.

Ermittlungen im Fall Südwestfalen-IT laufen

Die Ermittlungen zum Hackerangriff auf Südwestfalen-IT hat die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC NRW) bei der Kölner Staatsanwaltschaft übernommen. Selbst für die Behörde, die sich nur um große digitale Kriminalfälle kümmert, sei es eine besondere Herausforderung, sagt Staatsanwalt Christoph Hebbecker. Zu den Ermittlungen und möglichen Sicherheitslücken äußert sich die Staatsanwaltschaft nicht.

Grundsätzlich ist es für die Behörden schwierig, die oft internationalen Tätergruppen ausfindig zu machen. Noch schwieriger werde es, sie vor Gericht zu bringen.

Staatsanwalt Christoph Hebbecker

"Wir sehen, dass die Angriffe professioneller werden und wir sehen, dass die Angreifer teilweise eben auch immer arbeitsteiliger vorgehen." So gebe es eine klare Arbeitsteilung zwischen Hackern, Verhandlern von Lösegeld und Verkäufern von Daten im Darknet.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 10.12.2023 auch in "Westpol" im WDR-Fernsehen.