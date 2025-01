Land prüft rechtliche Schritte im Korruptionsskandal

Finanzminister: "einigermaßen überraschend"

Optendrenk: "Pochen auf lückenlose Aufklärung"

Finanzminister Marcus Optendrenk ( CDU ) erklärte im Ausschuss, er habe von den Durchsuchungen erst Dienstagmorgen durch die Eilmeldungen der Medien erfahren. "Das war für mich auch einigermaßen überraschend" , betonte der Minister. Die Vorwürfe nannte er dabei "gravierend" . Das Land NRW und auch die Steuerzahler seien hier die Geschädigten, sagte Optendrenk. Und versprach: "Wir pochen auf lückenlose Aufklärung."

Neuer Landesbeauftagter soll auf Sparsamkeit achten

Der dem Finanzministerium unterstellte Landesbaubetrieb mit rund 3.000 Mitarbeitern verwalte eines der größten Immobilienportfolios Europas, führte Optendrenk weiter aus. Der BLB habe ein Compliance-System zur Einhaltung von Regeln und Standards etabliert, das im Falle der Sanierung der Staatskanzlei funktioniert habe. "Festzuhalten ist, dass das Compliance-System gegriffen hat" , betonte Optendrenk. Die Ermittlungen waren unter anderem durch eine interne Meldung an den dafür eingesetzten externen Antikorruptionsbeauftragten ins Rollen gekommen.

Unabhängig von den aktuellen Korruptionsvorwürfen habe die Landesregierung zu Jahresbeginn einen Landesbeauftragten für Landesbau bestellt, erklärte Optendrenk. Dieser soll darauf hinwirken, dass bei Großbauprojekten künftig noch stärker auf die Kosten geachtet wird.

Aufarbeitung durch Parlamentarischen Untersuchungsausschuss?

Der Schaden durch Korruption bei der Sanierung der Staatskanzlei soll laut Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt ( LKA ) in Millionenhöhe liegen. Im Fokus der Ermittler stehen unter anderem Beschäftigte des BLB sowie Mitarbeiter eines Architekturbüros. Bei den Hauptverdächtigen handelt es sich demnach um fünf Männer und zwei Frauen im Alter von 36 bis 69 Jahren.