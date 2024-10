Ob Hitze in Köln oder Starkregen im Münsterland: "Das, was wir jetzt erleben, ist nur der Anfang dessen, was auf uns zukommt." Sonderlich optimistisch klang NRW-Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) auf der Pressekonferenz nicht. Er mahnte dabei deutlich: "Die Klimakrise kommt." Jetzt müssten wir mit den Folgen umgehen. Und die sind gewaltig: Laut einer Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums können die durch den Klimawandel entstehenden wirtschaftlichen Kosten bis zum Jahr 2050 nur in Deutschland bei 280 bis 900 Milliarden Euro liegen.

110 Maßnahmen gegen die Klimakrise

Das Land hat deshalb ein Strategiepapier beschlossen, das Kommunen, Unternehmen, aber auch alle Menschen in NRW dabei unterstützen soll, sich vor den Folgen des Klimawandels schützen zu können. Diese "Klimaanpassungsstrategie" enthält insgesamt 110 Maßnahmen, die bis 2029 umgesetzt werden sollen. Sie gliedern sich in 16 Bereiche mit den Schwerpunkten Mensch, Umwelt, Planung und Bau sowie Wirtschaft. Im Fokus stehen dabei vor allem der Hochwasser- und Hitzeschutz.

Dazu zählen etwa die Wiederherstellung von Moorflächen, der Schutz der Verkehrsinfrastruktur vor Hochwasser - aber auch ganz konkret Trinkwasserbrunnen in den Städten oder die Förderung von Gründächern.

Beispiel Essen: grüne Stadt gegen die Hitze

Denn in den Städten sind vor allem die versiegelten Flächen ein Problem, also Böden, die betoniert, asphaltiert, mit Pflastersteinen bedeckt oder mit Gebäuden bebaut sind. Die Stadt Essen versucht deshalb, mit Brunnen, künstlichen Seen und grünen Dächern für Abkühlung in der Stadt zu sorgen: