Umfrage zu Klimafolgen: So ist NRW auf Extremwetter vorbereitet

In der Summe der vielen möglichen Maßnahmen liegt Münster in NRW an der Spitze: Hier sind nach eigenen Angaben derzeit 19 Maßnahmen gegen die Folgen des Klimawandels geplant. Aber auch Mönchengladbach, Borken oder Hamm liegen mit 14 Maßnahmen im oberen Bereich. Neben der Nennung von etabliertern Gegenmaßnahmen konnten die Städte und Kreise hier auch weitere Maßnahmen angeben. Dies sagt jedoch nichts über deren Qualität und Größenordnung aus.