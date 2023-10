Clankriminalität: Landesregierung hofft auf Tipps aus dem Ausland

Die Landesregierung steht bei dem Thema unter Druck. Am Montag hatte das Innenministerium NRW daher zu einem " Internationalen Kongress zur Bekämpfung der Clankriminalität" nach Düsseldorf geladen. Experten unter anderem aus den Niederlanden und Schweden, aber auch von der Fahndungsbehörde Europol berichteten, wie man andernorts mit dem Problem umgeht.

Gespräche mit Clanoberhäupter in Schweden

Laut Europol kämpfen derzeit 19 EU-Staaten mit Clankriminalität - wobei es offenbar keine feste Definition dieses Begriffs gibt. Im Umgang mit dem Problem unterscheiden sich die betroffenen Länder erheblich. So hat die schwedische Polizei seit geraumer Zeit die Strategie, direkt in die Brennpunktgebiete zu gehen und mit den Clanoberhäuptern zu sprechen. Man wolle so tiefere Einblicke in die Strukturen der kriminellen Gruppen bekommen, erläuterten Vertreter der schwedischen Ermittlungsbehörden in ihrem Vortrag. Diese Taktik war bislang in NRW keine Option, da die Polizei fürchtet, damit falsche Signale zu senden: Nämlich, dass man die Machtstrukturen der Clans anerkenne.

Beeindruckt von den Nachbarländern: Innenminister Reul