Clan-Kontrolle in Essen: "Stehen Clan-Mitgliedern regelmäßig auf den Füßen"

Polizisten der Hundertschaft kontrollieren Ausweise, Finanzermittler wälzen die Bücher, Experten vom Ordnungsamt schrauben einen Spielautomaten auseinander. Solche Kontrollen von Shisha-Bars, Wettbüros und Co. sind in Essen mittlerweile fast alltäglich. Das Ziel: kriminellen Clans das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Dabei geht es nicht zwangsläufig um durchschlagende Erfolge. Beispiel Samstagabend: Die Behörden kontrollieren mehrere Shisha-Bars und Cafés, unter anderem in der Essener Innenstadt. Dabei stellen sie in einer Shisha-Bar einige Verstöße gegen das Rauchverbot fest, in einer anderen wird ein Polizist beleidigt. Bei einer Fahrzeugkontrolle überprüfen die Beamten 50 Autos. Hier gibt es keine größeren Auffälligkeiten. Unterm Strich stehen acht Stunden Kontrolle ohne dass größere Straftaten aufgedeckt werden.

Regelmäßige Clan-Kontrollen in Essen