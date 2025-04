Widerstand gegen US-Fahndungssoftware Palantir

Dabei hatte gerade erst der Bundesrat den Einsatz einer gemeinsamen Datenanalyseplattform für die Polizei gefordert. Und auch im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD ist festgelegt, dass Sicherheitsbehörden eine "automatisierte Datenrecherche und -analyse" vornehmen können sollen.

Kritik am US-Unternehmen "Palantir"

Es ist nicht nur die Software, die für Kritik sorgt, sondern auch der Hersteller. Mitgründer, Großaktionär und Verwaltungsratsvorsitzender von Palantir ist Peter Thiel, ein langjähriger Unterstützer und finanzieller Förderer von US -Präsident Donald Trump sowie seinem Vize J.D. Vance.

Grüne für unabhängige Lösung

"In Zeiten, in denen die USA kein verlässlicher Partner mehr sind, sollten wir uns auch in NRW gut überlegen, ob wir solch sensible sicherheitsrelevante Daten in ein System wie Palantir einpflegen, das Trumps best Buddy gehört" , erklärte Julia Höller, innenpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion.

Julia Höller: Sollten uns das in NRW gut überlegen

Klar sei aber: "Die Polizei braucht datenübergreifende Recherchetools, um auf der Höhe der Zeit arbeiten zu können" , betonte Höller weiter. Man müsse sich aber bei der Nutzung digitaler Infrastrukturen von US -Technologiekonzernen unabhängiger machen und Lösungen auf deutscher und europäischer Ebene vorantreiben.

Polizei-Gewerkschaft: "Keine Spitzelsoftware"

Polizisten in NRW hingegen wollen an Palantir festhalten. "Weltweit reicht nichts an die Software von Palantir ran. Deshalb wird sie rund um den Globus von Polizeien und Geheimdiensten genutzt" , betont Ernst Herget, Mitglied im Landesvorstand der Gewerkschaft der Polizei ( GdP ). Die Software leiste der Polizei in NRW "immens wichtige Dienste" , so Herget. Dabei nutze sie nur ohnehin zugängliches Material. "Rechtlich ist hier alles sauber abgedeckt. Es ist deshalb falsch von einer Spitzelsoftware zu sprechen, wir haben es mit einem Recherchetool zu tun."

Widerstand in den Bundesländern

Doch ein bundesweiter Einsatz der Software scheint fraglich. Der Bundesrat hatte im März zwar eine "gemeinsam betriebene automatisierte Datenanalyseplattform" für die Polizei der Länder gefordert. Doch dabei sprachen sich nach BR -Recherchen Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersachsen, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen explizit gegen einen Einsatz von Palantir aus.