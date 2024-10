Für die wissenschaftliche Redlichkeit

Das Hochschulstärkungsgesetz sieht darüber hinaus auch strengere Regeln für " Verstöße gegen die Redlichkeit wissenschaftlichen Arbeitens " vor. Das meint Fälle, in denen etwa die geistigen Leistungen anderer als die eigenen ausgegeben werden. " Ein sicheres, respektvolles und vertrauensbasiertes Umfeld ", so Brandes, "ist für alle Hochschulmitglieder und Hochschulangehörige unverzichtbar ". Das Gesetz muss noch vom Landtag beschlossen werden und soll nach den Vorstellungen der Wissenschaftsministerin in etwa einem Jahr in Kraft treten.

