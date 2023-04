Machtmissbrauch an Hochschulen: Die alltägliche Schikane

Nina, eine junge Geisteswissenschaftlerin, hat an einer Hochschule in NRW gearbeitet. Sie heißt eigentlich anders, möchte nicht erkannt werden. Sie ist eine der wenigen aus dem Hochschulbetrieb, die sich wagen, dem WDR-Magazin „Westpol“ offen von Schikanen an ihrem alten Arbeitsplatz zu berichten.

Von ihrer Professorin, sagt Nina, sei sie über einen längeren Zeitpunkt gedemütigt, überlastet und unfair behandelt worden. Ihre Forschung sei absichtlich in eine falsche Richtung gelenkt worden. Die Lorbeeren für wissenschaftliche Arbeiten, die sie erledigt habe, habe dann aber ihre Professorin eingeheimst.

Aus Sorge über Vertragsverlängerung werde "geschluckt und gebuckelt"

So sollte sie beispielsweise einen Forschungsantrag für ein bestimmtes Projekt schreiben. "Den Antrag habe ich dann auch geschrieben", erzählt sie, "es ging um interne Forschungsgelder an der Uni und sie hat den dann in ihrem Namen eingereicht."

Nina versucht mit ihrer Professorin zu reden. Doch die habe sich unberührt gezeigt. So erduldet die junge Wissenschaftlerin den Machtmissbrauch lange, denn sie fürchtet um ihre wissenschaftliche Karriere: "Da ich in diesem Abhängigkeitsverhältnis bin von ihr, musste ich mich dem Druck ergeben." Aus Angst, dass ihr befristeter Vertrag nicht verlängert wird, habe sie "eher geschluckt und gebuckelt."

100 Professorinnen und Professoren unterschreiben offenen Brief

Nina ist kein Einzelfall. Bei einer Umfrage aus dem Jahr 2020 unter 1339 Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Psychologie haben 61 Prozent Machtmissbrauch im näheren Umfeld beobachtet, 46 Prozent waren selbst von Schikanen und Fehlverhalten betroffen.

Prof. Christine Gundermann, Universität Köln

Der Wissenschaftsbetrieb ist aus Sicht von Betroffenen besonders anfällig für Machtmissbrauch: verbeamtete Professorinnen und Professoren mit Verträgen auf Lebenszeit stehen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit befristeten Verträgen gegenüber. Dadurch entstehe ein "sehr starkes Abhängigkeitsverhältnis", kritisiert die Historikerin Prof. Christine Gundermann von der Universität Köln.

Auch sie hat einen Offenen Brief unterschrieben, mit dem sich 100 Professorinnen und Professoren Anfang April erstmals an die Politik gewandt haben. Darin beklagen sie selbstkritisch, dass die Strukturen im Wissenschaftsbetrieb geradezu „eine Einladung zum Machtmissbrauch“ seien.

Kritik: Die Machtfülle der Professoren sei zu groß

Auch Daniel Leising von der TU Dresden hat den Brief unterzeichnet. Der Psychologie-Professor engagiert sich im „Netzwerk gegen Machtmissbrauch in der Wissenschaft“. Er hält die eigene Machtfülle für zu groß: "Ich darf völlig frei darüber bestimmen, was meine Lehrinhalte sind. Ich muss mich um Lehrevaluation nicht groß kümmern, die gibt es zwar, aber wenn ich die ignoriere, passiert mir auch nichts Schlimmes. Ich darf Leute einstellen, ich darf Vertragsverlängerungen gewähren oder verweigern."

In vergangenen Monaten waren mehrere Fälle an Hochschulen in NRW öffentlich geworden, in denen Betroffene Machtmissbrauch anprangern. Einer Professorin der Universität Köln etwa wird vorgeworfen, Mitarbeiterin beleidigt und ausgebeutet zu haben. Sie wehrt sich vor Gericht gegen die Vorwürfe.