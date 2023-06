Was Hochschulen gegen Machtmissbrauch tun

Beratung und Begleitservice an der Hochschule

Anlaufstellen für Betroffene gibt es an vielen Hochschulen, manche bieten dazu noch Beratung durch externe Psychologen oder Ombudsstellen an. Unter Kampagnen und Präventionsmaßnahmen laufen in dem Bericht der Landesregierung auch solche auf, die offenbar sexualisierte Gewalt auf dem Campus eingrenzen sollen. So biete die Hochschule für Gesundheit Videoüberwachung in der Tiefgarage und die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe einen abendlichen Begleitservice zum Auto.

Machtmissbrauch scheint hingegen ein Problem zu sein, dessen Wurzel schwieriger zu packen ist. Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU) hatte im Interview mit der WDR-Sendung Westpol angeregt, die Betreuung und Beurteilung im Promotionsprozess zu trennen, um Machtmissbrauch vorzubeugen.

Im Wissenschaftsausschuss sagte sie am Montag, dass sie u.a. dieses Thema bei den Landeswissenschaftskonferenzen besprochen habe. Es solle ein Eckpunktepapier mit möglichen weiteren Schritten entstehen, das Bestandteil einer Hochschulgesetzesnovelle werden könnte.