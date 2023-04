Machtmissbrauch an Unis: Professoren fordern Veränderungen

Strukturen sollen das Problem sein

Historikerin Martina Winkler

Initiiert hat den Brief die Kieler Historikerin Martina Winkler. Im WDR -Interview sagte sie, dass das Problem im System liege. " Wir haben Strukturen, die eine Einladung sind zum Machtmissbrauch. Das heißt natürlich nicht, dass jeder diese Macht missbraucht. Aber es ist eben relativ leicht möglich. " Häufig seien auf der einen Seite verbeamtete Personen, die " also einen extrem sicheren Status haben und einen sehr hoch angesehenen Status ". Auf der anderen Seite seien Mitarbeiter, die prekär beschäftigt seien mit kurzen Zeitverträgen - und abhängig von der verbeamteten Person. " Das Problem liegt im System ", heißt es in dem Brief.

Welche Lösungen kann es geben?