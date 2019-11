In den Fragen geht es um Details zu den Absprachen der beteiligten Ministerien mit dem Energiekonzern RWE sowie um weitere Einzelheiten bei der Vergabe eines Rechtsgutachtens an eine Anwaltskanzlei in Münster.

Außerdem werden Fragen gestellt zu den Kosten der Räumung. Es wird auch gefragt, ob die beteiligten Kommunen am Rande des Tagebaus Hambach auf ihren Kosten für die Räumung sitzen bleiben.