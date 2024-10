Sechs Jahre nach der "Rettung": Wie weiter mit dem Hambacher Forst?

Hambacher Forst und neues Waldstück besetzt

Der Hambacher Forst ist weiterhin besetzt. Ziemlich bald nach der großen, weltweit beachteten Räumung im Jahr 2018 sind Aktivistinnen und Aktivisten schlicht zurückgekommen, sie leben bis heute dort. Dazu kommt aktuell: Seit rund einer Woche ist ein weiteres Waldstück in der Nähe besetzt - das so genannte " Sündenwäldchen " am ehemaligen Manheimer Sportplatz. Der entscheidende Unterschied zum Hambacher Forst: Hier droht ein neuer Konflikt, denn dieses etwa sechs Hektar große Waldstück soll von RWE abgebaggert werden. In diesem Bereich soll nämlich die so genannte "Manheimer Bucht" gegraben werden, als Teil des geplanten Sees, der im riesigen Tagebau Hambach entstehen soll.