Wasser aus dem Rhein: Land will Geld von RWE

Das NRW-Umweltministerium widerspricht RWE im Streit um zukünftige Wasserkosten im Rheinischen Revier. Für das Wasser aus dem Rhein, mit dem der Kohlekonzern seine Tagebau-Löcher füllen will, soll dieser Geld bezahlen. Diese Ansicht vertritt Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) in einem Bericht an den Landtag, der dem WDR vorliegt. "Nach derzeitigem Sachstand ist nicht festzustellen, dass für Entnahmen zum Zwecke der Tagebaurestseebefüllung einer der gesetzlichen Entgeltbefreiungstatbestände erfüllt ist" , heißt es in dem Papier.

RWE würde gern hunderte Millionen Euro sparen

Hintergrund sind die Pläne für zwei riesige Seen, die in den Tagebau-Löchern Hambach und Garzweiler II entstehen sollen. Nach dem Kohleausstieg im Jahr 2030 will RWE jedes Jahr rund 340 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Rhein in die gigantischen Löcher pumpen, rund 40 Jahre lang.