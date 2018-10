OVG Münster stoppt Rodung des Hambacher Forsts vorläufig

Forst als europäisches Schutzgebiet

Der BUND hatte argumentiert, dass der Wald mit seinem Bechsteinfledermaus-Vorkommen die Qualitäten eines europäischen FFH -Schutzgebietes habe und deshalb geschützt werden müsse. Das hatte das Verwaltungsgericht Köln zuletzt verneint.

Keine endgültige Entscheidung

Eine endgültige Entscheidung fällten die Richter in Münster nicht: Das Gericht erklärte, die Unterlagen zum Sachverhalt umfassten mehrere Kisten und die Rechtsfragen seien so komplex, dass man sie nicht in einem Eilverfahren beantworten könne. Auf Nachfrage sagte ein Gerichtssprecher, das Hauptverfahren könne noch Monate in Anspruch nehmen - " oder länger ".

Die Bezirksregierung Arnsberg und das Unternehmen RWE hätten bisher nicht ausreichend belegt, dass die sofortige Rodung notwendig sei, weil anderenfalls die Energieversorgung bundes- oder landesweit gefährdet sei. Die Rodung müsse deshalb vorerst gestoppt werden, damit keine " vollendete, nicht rückgängig zu machenden Tatsachen geschaffen " würden.

Rodungssaison läuft noch bis März

RWE plant rund 100 der verbliebenen 200 Hektar des Waldes für den Tagebau abzuholzen. Eine vorübergehende Aussetzung der ab Oktober geplanten Rodung würde die Stromerzeugung in den Kraftwerken in Frage stellen, argumentiert das Unternehmen. Die Rodungssaison läuft noch bis Ende März.

Stand: 05.10.2018, 10:52