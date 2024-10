Umstrittene Kiesgrube am Tagebau Hambach darf erweitert werden

Naturschützer machen Politik Vorwürfe

Auch das Aufforsten neuer Bäume sei geplant, zitiert Ute Schnütgen Weber aus der Genehmigung, die der Kerpener Ortsgruppe des BUND jetzt vorliegt. Auch wenn die Bezirksregierung dem Betreiber der Kiesgrube "Forster Feld" ein Rekultivierungskonzept vorschreibt: Der Naturschutzverband macht der Politik schwere Vorwürfe. Die politischen Entscheidungsträger tragen die Verantwortung für das Desaster, so Ute Schnütgen-Weber.

Was nutzen vollmundige Aussagen zur Waldvernetzung wie in der Leitentscheidung der Landesregierung, was nützen schöne Politikerfotos vor Ort mit markigen Forderungen, wenn dieselbe Politik nicht die Macht oder den Willen hat, die Vernetzung auch gegen ökonomische Widerstände durchzusetzen? Ute Schnütgen-Weber, BUND Ortsgruppe Kerpen

Rekultivierung unter Aufsicht

Der BUND will nun zusammen mit Anwohnern sowohl den weiteren Betrieb der Kiesgrube "Forster Feld" als auch die angeordnete Rekultivierung überwachen - und das streng. Der Naturschutzverband fordert auch den Rhein-Erft-Kreis als untere Naturschutzbehörde sowie die Stadt Kerpen dazu auf, künftig genau hinzuschauen, was am Rand des Tagebaus Hambach passiert, ergänzt Ute Schnütgen-Weber.

Nur so könne es am Ende eine Vegetationsverbindung geben. Den Begriff Waldvernetzung sollte man aber erst mal vermeiden. Wer in Zukunft in welchem Kontext auch immer in der Öffentlichkeit sagt, dass man sich für eine Waldvernetzung einsetzt, der sollte diesen Hintergrund haben und keine Versprechungen machen, die durch die Genehmigungsverfahren überhaupt nicht mehr umsetzbar sind, schreibt der Kerpener BUND als Fazit.

Unsere Quelle: