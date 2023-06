Die zentrale Frage, die das Oberverwaltungsgericht in Münster beantworten muss, lautet: War die Begründung für den bis dahin größten Polizeieinsatz in der Landesgeschichte ausreichend und rechtmäßig - oder nicht? Im Herbst 2018 hatten mehrere tausend Beamte aus dem ganzen Bundesgebiet wochenlang versucht, die Baumhäuser in dem umkämpften Waldstück im Rheinischen Braunkohlerevier zu räumen. An diesem Freitag wird verhandelt und höchstwahrscheinlich auch ein Urteil gesprochen.

In zahlreichen Baumhäusern hatten sich Klimaaktivisten in dem Forst zwischen Köln und Aachen verschanzt – sehr zum Unmut des Energiekonzerns RWE , der den Wald roden und die darunter liegende Braunkohle zur Stromerzeugung nutzen wollte.

Vorgeschobene Brandschutzmängel

Das Bauministerium von Ina Scharrenbach ( CDU ) sorgte damals dafür, dass die Stadt Kerpen den Wald räumen ließ. Formal wurde der große Polizeieinsatz allerdings auf fehlenden Brandschutz in den Baumhäusern gestützt.

Einer der ehemaligen Baumhausbewohner hatte gegen die Anordnungen und den Polizeieinsatz geklagt – und in der ersten Instanz beim Verwaltungsgericht Köln Recht bekommen.

Fragwürdige Begründung

Die Hauptargumentation des Gerichts: Die Landesregierung hat ihr Ermessen nicht richtig ausgeübt. Sie habe sich zwar formal auf mangelnden Brandschutz bezogen, die Räumung aber dann vor allem auch mit anderen Motiven begründet.

So sei es bei Gesprächen zwischen dem Bau- und dem Innenministerium von Herbert Reul ( CDU ) nur zum Teil um den Schutz vor einer Feuerkatastrophe gegangen. Eine mindestens genauso große Rolle habe aber gespielt, dass die Baumhausbewohner teils gewaltbereit seien und man befürchtete, dass weitere Aktivisten in den Wald ziehen könnten.

Stand das Ergebnis der Prüfung schon vor Beginn fest?

Diese Begründung für die Räumung, ein Verwaltungsakt, sei aber eher polizeitaktisch gewesen und habe nichts mit dem Brandschutz zu tun gehabt, so die Verwaltungsrichter in Köln vor zwei Jahren.

Auch habe das Prüfergebnis der Behörden von Beginn an festgestanden: Der Wald sollte geräumt werden. So eine Vorfestlegung des Ministeriums sei aber nicht zulässig und die Räumung daher rechtswidrig gewesen, urteilte die erste Instanz - und fand dabei deutliche Worte.

Gegen dieses Urteil waren die Behörden in Berufung gegangen. Und darüber muss nun das Oberverwaltungsgericht in Münster entscheiden. Eine Tendenz der höchsten Verwaltungsrichter des Landes ist nicht absehbar.

Vorerst letzte juristische Aufarbeitung

Politisch gilt es längst als nachgewiesen, dass der Brandschutz ein vorgeschobenes Argument war, mit dem sich unmittelbarer Handlungsdruck erzeugen ließ. Dass dies nicht nur politisch bedenklich sondern auch rechtlich unzulässig gewesen sein könnte, macht die Brisanz des erwarteten Urteils aus.

Klar ist schon jetzt: Das Verfahren ist die entscheidende juristische Aufarbeitung zum Einsatz im Hambacher Forst. Es gibt dazu derzeit keine anderen Verfahren. Die beiden involvierten Landesministerien, das Innen- und das Bauministerium, dürften daher ein besonders großes Interesse am OVG -Urteil haben. Vorab wollten sie sich nicht zum Gerichtstermin äußern.