Heizungsstreit und Artenvielfalt: So war der Parteitag der NRW-Grünen am Samstag

Stand: 03.06.2023, 17:58 Uhr

Auf dem Parteitag der NRW-Grünen an diesem Wochenende in Münster beherrschte am Samstag der Heizungsstreit auf Bundesebene die Debatte. Dabei sollte es eigentlich um Natur- und Klimaschutz in NRW gehen.

Von Petra Brönstrup