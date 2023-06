Deutschlandticket: Für Schüler und Sozialleistungsbezieher in NRW wird es günstiger

Der Weg für zwei vergünstigte Deutschlandtickets für Schüler und einkommensschwache Menschen in NRW ist frei. Wie Landesverkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Samstag auf dem NRW -Grünen-Parteitag in Münster ankündigte, können die Kommunen ab dem Schuljahr 2023/2024 für Schüler ein sogenanntes Schokoticket - die Karte sah nach bisherigen Entwürfen aus wie eine Tafel Schokolade - für 29 Euro anbieten. Das sogenannte Sozialticket soll ab Herbst für 39 Euro kommen.

Das verbilligte Deutschland-Ticket zum Preis von 29 Euro sollen auch Schülerinnen und Schüler bekommen können, die keinen weiten Schulweg haben. Zur Zeit erhalten nur diejenigen ein Ticket für den ÖPNV, deren Schulweg länger als 3,5 Kilometer ist. Krischer hofft, dass die Kommunen mitziehen. Denn die teilen sich die Kosten für den Schülerverkehr mit dem Land - und müssen deshalb ihre Zustimmung geben.