Weltnaturgipfel: Wo stehen wir beim Artenschutz in NRW? 

In NRW gibt es viele verschiedene Arten von Schutzgebieten. Wie gut diese Gebiete die Natur tatsächlich schützen, ist sehr unterschiedlich. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen gibt an, dass heute etwa zwölf Prozent der Landesfläche in den wichtigsten Kategorien Nationalpark, Naturschutzgebiet und "Natura 2000" Gebiet geschützt sind.