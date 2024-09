Im Jahr 2022 wurde 1.571 Fälle bekannt - das ist ein Plus von mehr als 22 Prozent im Vorjahresvergleich. Um Gewalt an Klinken vorzubeugen gebe es bereits viele Maßnahmen. Die können baulicher Art sein, wie etwa durch Notrufschalter oder erhöhte Tresen bei der Patientenanmeldung. Es gehe aber auch um Deeskalationstrainings und Hilfe für Betroffene, heißt es bereits in der Antwort auf eine Kleine Anfrage vom Mai.

Fall in Essen

Archivfoto: Innenminister Herbert Reul

Im Fall des Essener Krankenhauses sei eine Todesnachricht Auslöser für die Gewalt gewesen: Innenminister Herbert Reul ( CDU ) erklärte, als Reaktion darauf " stürmten einige Familienangehörige den OP , in dem der verstorbene Mann lag ". Unter den Verletzten war nach seinen Angaben auch eine Ärztin, die mit Verdacht auf Gehirnerschütterung stationär behandelt werden musste. Reul sagte, ein solches Verhalten gehöre nirgendwo hin, aber erst recht nicht ins Krankenhaus.

Gewalt und Beleidigungen

Die beiden Beschuldigten sind demnach Söhne des Verstorbenen und nach Einschätzung des Polizeipräsidiums Essen kriminelle Clanangehörige, die bereits wegen diverser Delikte vorbestraft seien. Auch nach dem Eintreffen der Polizei habe einer der beiden Söhne " das Klinikpersonal wiederholt bedroht " und auch die Polizistinnen und Polizisten beleidigt.

Immer mehr Gewalt in Krankenhäusern

Marc Lürbke von der FDP verlangte ein härteres Durchgreifen gegen Clan-Kriminalität. Die sogenannte Politik der 1.000 Nadelstiche mit vielen Razzien drohe sonst – Zitat – zu einer "Wohlfühlakupunktur" zu werden. Der Fall reihe sich ein in die viel zu hohe Anzahl von Übergriffen auf medizinisches Personal und Einsatzkräfte. Der CDU -Abgeordnete Gregor Golland fand es nicht nachvollziehbar, dass die Beschuldigten derzeit wieder auf freiem Fuß seien.

Präventions-Initiative