Grüne vor Parteitag: Diszipliniert und pragamatisch - aber auch mit Profil?

Tatsächlich läuft der Regierungsbetrieb in Düsseldorf auffälig ruhiger als bei der notorisch zerstrittenen Bundes-Ampel in Berlin. Dennoch stellen sich Menschen in der Fraktion und in den Vorfeldorganisationen der Grünen zunehmend die Frage, welcher Preis für die selbstverordnete Regierungsdisziplin in NRW zu zahlen ist.

Wüst präsidial, Neubaur muss Fragen beantworten

Mona Neubaur (Grüne) und Hendrik Wüst (CDU)

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gelingt es weitgehend, dem teils verminten politischen Tagesgeschäft durch seinen präsidialen Regierungsstil fernzubleiben. Auch deshalb bezeichnen ihn einige inzwischen gar als potenziellen Kanzlerkandidaten.