Rechte Parolen auf Sylt - warum zu Gigi D’Agostino "Ausländer raus" gesungen wird

Der Fall auf Sylt allerdings ist in einem Detail besonders: Diejenigen, die dort ausländerfeindliche Parolen grölen, gehören mutmaßlich der gesellschaftlichen Oberschicht an. Das Lokal gilt als beliebter Treffpunkt einer Klientel, die Ferienhäuser auf Sylt besitzt und in der Lage ist, hohe Preise für Getränke und Essen zu zahlen. Der Eintrittspreis für die Party an Pfingsten lag laut Informationen der "Bild" bei 150 Euro.

Wer denkt rechtsextrem? Immer noch viele Klischees

"Klischees über Rassismus"

Man müsse " stärker über unsere Klischees über Rassismus nachdenken ", sagt Karim Fereidooni, Professor für Didaktik an der Ruhr-Universität Bochum, dem WDR. Viele glaubten, Rassismus gebe es " nur in Ostdeutschland und nur bei älteren Menschen und solchen, die am gesellschaftlichen Rand stehen".

Dieses Video aber führe vor Augen, "dass das junge Menschen sind, die wahrscheinlich viel Geld zur Verfügung haben, und das Ganze ist in Westdeutschland passiert" . Schockiert habe ihn besonders, dass offenbar niemand dagegen vorgegangen ist, " dass auch der Betreiber des Lokals in dem Moment nicht reagiert hat".

Rechtsextremistische Gedanken in allen Schichten