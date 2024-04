Mehr Maßnahmen gegen Extremismus gefordert

SPD fordert zusätzliche Präventionsprogramme

Das sind Zahlen, die am Image des Innenministers kratzen. Während die CDU in der Debatte weiterhin auf Reuls hohe Beliebtheitswerte in der Bevölkerung verwies, sah die SPD die Steigerungen denn auch als "Zeugnis des Scheiterns" der Landesregierung und des Ministers. "Sie inszenieren sich als 'Law and Order'-Mann, aber hinter der Fassade ist nichts" , kritisierte Christina Kampmann ( SPD ) - und warf Reul Untätigkeit vor. "Sie tun nichts und das wird Ihnen eines Tages auf die Füße fallen." Dabei brauche es nun zusätzliche Präventionsprogramme und kluge Ideen fürs Netz, so Kampmann. "Die Feinde der Demokratie, die unsere offene Gesellschaft, unsere Demokratie scheitern sehen wollen, werden immer lauter" , betonte auch ihr Parteikollege Sven Wolf.

NRW als "Eldorado für Salafisten"