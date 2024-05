Angriffe auf Politiker: Keine kurzfristige Lösung in Sicht

Peter Imbusch

Zum Opfer kann im Grunde so gut wie jeder werden, der sich politisch engagiert und damit etwa durch seine Politik auch angreifbar macht. Und da man in einer demokratischen Gesellschaft nur begrenzte konkrete Möglichkeiten hat, gegen einen gefühlten politischen Feind vorzugehen, schlägt blinde Wut immer wieder in Gewalt um. Das gilt vor allem für junge Menschen mit klaren Feinbildern aus dem rechten Spektrum, wie man jetzt im Fall des Dresdner SPD -Politikers Ecke sehen kann.