FDP will nach Wahldebakel in NRW neu anfangen

Wenn sich die nordrhein-westfälische FDP an diesem Samstag zum Parteitag in Bielefeld trifft, wird so manch ein Delegierter wehmütig an das letzte große Treffen zurückdenken. Im April 2022 hatte sich noch eine stolze Regierungspartei versammelt, die ihre eigenen Minister feierte und selbstbewusst verkündete, sie wolle bei der anstehenden Landtagswahl drittstärkste Kraft werden. Was folgte, ist bekannt: Die FDP flog aus der Regierung und schaffte nur mit Ach und Krach den Wiedereinzug in den Landtag.