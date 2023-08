Foto-Finish: NRW-Staatskanzlei gibt fast so viel Geld für Fotos aus wie Bayern

Fast 180.000 Euro gab die bayerische Staatskanzlei unter Ministerpräsident Markus Söder 2022 für freie Fotografen aus - diese Meldung sorgte vor wenigen Tagen für Aufregung. Auch 2023 habe die bayerische Staatskanzlei pro Monat schon mehr als 15.000 Euro ausgegeben, leiste sich sogar einen festangestellten Fotografen auf der Gehaltsliste. Selbstdarstellung sei Söder wichtiger als der Bau bezahlbarer Wohnungen, spottete die bayerische Opposition.

Und in NRW? Wie sieht es hier aus? Liegen die Ausgaben ähnlich hoch wie im Süden?

Söder gibt noch etwas mehr aus als Wüst

Die NRW-Staatskanzlei brauchte auf WDR-Anfrage einige Tage, um alle Kosten zusammenzuzählen. Ein Sprecher der Staatskanzlei teilte nun mit: "Im Jahr 2022 wurden für fotografische Dienstleistungen bei Terminbegleitungen des Ministerpräsidenten 79.653,11 Euro und für sonstige fotografische Dienstleistungen zusätzlich 93.871 Euro aufgewendet."

Zusammengerechnet sind das gut 173.000 Euro und damit etwas weniger als Markus Söder in Bayern für professionelle Fotos ausgibt - die Größenordnung ist aber sehr ähnlich.

2023: 61.000 Euro für Fotos von Wüst

Was die NRW-Staatskanzlei unter den "sonstigen fotografischen Dienstleistungen " versteht, für die ein fast sechsstelliger Betrag ausgegeben wurde, zeigt ein Blick in die Zahlen dieses Jahres. Gut 61.000 Euro seien 2023 für Termine von Ministerpräsident Wüst ausgegeben worden - und weitere fast 44.000 Euro für Veranstaltungen der Staatskanzlei, Termine der Landesvertretungen oder die Wahrnehmung des Co-Vorsitzes der Ministerpräsidenten-Konferenz (MPK).

Damit liegen die Ausgaben der NRW-Staatskanzlei deutlich höher als in den Jahren 2020 (92.000 Euro) und 2021 (115.000 Euro). Allerdings hätte Wüsts Vorgänger Armin Laschet ohne die Corona-Pandemie wohl mehr für gut ausgeleuchtete Lichtbilder ausgegeben.

Die SPD kritisiert Wüst als "Insta-Präsident"