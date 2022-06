Koalitionsfahrplan: Wüst soll am 28. Juni wiedergewählt werden

In einer gemeinsamen Presseerklärung haben am Freitag CDU und Grüne einen Fahrplan für ihre weiteren Koalitionsverhandlungen mitgeteilt: Bereits am 25. Juni 2022 soll ein Koalitionsvertrag stehen, damit an diesem Tag die Gremien beider Parteien darüber abstimmen können. Die Wahl des Ministerpräsidenten ist dann für den 28. Juni geplant.

Das ist deutlich schneller als von vielen politischen Beobachterinnen und Beobachtern in Düsseldorf erwartet wurde. Zum Vergleich: CDU und FDP hatten 2017 zwar bereits nach 14 Tagen einen unterschriftsreifen Koalitionsvertrag präsentiert. Aber diese beiden Parteien entstammten einem Lager, hatten viele Überschneidungen in ihren jeweiligen Wahlprogrammen und zuvor sieben Jahre gemeinsamer Oppositionsarbeit hinter sich. Da haben CDU und Grüne aktuell deutlich mehr zu verhandeln und einen weiteren Weg bis zur Einigung zu gehen.