Kommentar: Schwarz-Grün kommt - (fast) ohne Zweifel

Wer noch Zweifel sähen will, dass CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen eine Koalition zu Wege bringen, braucht sich nicht länger zu bemühen. Seit Freitag ist klar: Schwarz-Grün kommt, sogar mit Datum. Noch in diesem Monat wird die neue Regierung stehen, am 28. Juni soll Hendrik Wüst (CDU) im Landtag erneut zum Ministerpräsident gewählt werden. Dann mit den Stimmen von 76 CDU und 39 Grünen Abgeordneten.