Noch ist das von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geplante " Wind-an-Land-Gesetz " in der Abstimmung der Bundesregierung. Das Ziel ist aber, es bereits diesen Monat in den Bundestag einzubringen. Ein Gesetz, das den Ausbau der Windenergie beschleunigen will und Fakten schaffen könnte. Fakten, die in NRW von den Grünen dann nicht mehr mit dem möglichen Koalitionspartner CDU verhandelt werden müssten. Das Habeck-Gesetz könnte zur Steilvorlage für die Grünen in Düsseldorf werden.