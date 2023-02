Morgen läuft die Corona-Schutzverordnung in NRW aus

" Die Corona-Schutzverordnung hat uns fast drei Jahre verlässlich durch die Pandemie begleitet" , sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). " Sie hat nicht selten unser Leben und unsere Handlungsfreiheit eingeschränkt – wenn das erforderlich war, um das Infektionsgeschehen beherrschbar zu halten.

Gesundheitsminister Laumann

" Er danke allen Menschen, die in den letzten drei Jahren " die wechselnden Verordnungen mit großem persönlichen Engagement in Behörden, Unternehmen oder Vereinen umgesetzt haben sowie allen Bürgerinnen und Bürgern, die die Corona-Schutzverordnung in ihrem Alltag verantwortungsvoll beachtet haben" . Weiterhin sollten alle " im Umgang mit dem Virus weiter gut aufeinander achten und auch respektieren, wenn jemand sich und andere weiterhin mit Maske und mehr Distanz schützen will" .

Ärzteverband gegen Maskenpflicht für Patienten

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung fordert dagegen, auch die Maskenpflicht für Besucher und Patienten zum 1. März aufzuheben. Es sei "unverständlich, aus welchem Grund die Maskenpflicht bei der Betretung von Arztpraxen fortgelten sollte". Vielmehr könnten die Praxen selber entscheiden, ob Patienten im Einzelfall eine Maske tragen sollten oder nicht. Eine Verpflichtung werde der derzeitigen Situation nicht gerecht und stelle "eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung gegenüber anderen Einrichtungen dar".

Zahlen aus drei Jahren Pandemie

In den drei Jahren der Pandemie wurden in NRW bis 23.02.2023 insgesamt knapp acht Millionen (7.997.552) laborbestätigte COVID-19-Fälle gemeldet. 31.174 Menschen starben. Den höchsten Stand erreichte die Infiziertenzahl im Februar 2022. Die meisten Corona-Fälle insgesamt verzeichneten Köln (507.829), Düsseldorf (275.328), der Rhein-Sieg-Kreis (260.095) und Dortmund (259.051). Am heftigsten - in reinen Zahlen - erwischte es die Altersgruppe der 20- bis 39-Jährigen, hierbei mehr Frauen als Männer.

Coronawelle nach Karneval

Während die Corona-Schutzverordnung ausläuft, flammt das Virus gerade in einigen Regionen noch einmal richtig auf. Wenige Tage nach Karneval stieg die 7-Tage-Inzidenz in NRW bis vergangenen Freitag sprunghaft auf 147,9, die Wartezimmer von Arztpraxen sind voll. Auch das ärztliche Personal ist betroffen: Der Hausärzteverband Nordrhein geht derzeit von einer Personalausfallquote von 25 Prozent aus.